Подростков нашли без сознания.

В России 12-летний подросток из Бийска умер якобы после того, как покурил вейп. Его сестра с подругой госпитализированы.

О трагическом инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что два дня назад 12-летний брат с сестрой 17 лет пошли на ночевку к совершеннолетней подруге.

"Ребята нашли вейпы, покурили и почувствовали себя плохо. Наутро бабушка нашла их без сознания. Мальчик скончался, девочек увезли в больницу. Предварительно, они в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ РФ ребенок чуть не замерз насмерть внутри заколоченной горкиПо данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшие девушки – студентки бийского колледжа. Одна из них сейчас пребывает в коме: "Вечером сразу после курения всем троим стало плохо. Утром в квартире их нашли без сознания".

Накануне одна из госпитализированных студенток сняла для своих соцсетей видео, на котором она курит и напевает слова из песни: "Я курю весь день, пока мне не станет плохо". Вскоре ее брат умрет, а подруга попадет в кому.

Ранее сообщалось, как в России электронная сигарета взорвалась прямо во рту подростка.

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