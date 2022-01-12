В России 12-летний подросток из Бийска умер якобы после того, как покурил вейп. Его сестра с подругой госпитализированы.
О трагическом инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что два дня назад 12-летний брат с сестрой 17 лет пошли на ночевку к совершеннолетней подруге.
"Ребята нашли вейпы, покурили и почувствовали себя плохо. Наутро бабушка нашла их без сознания. Мальчик скончался, девочек увезли в больницу. Предварительно, они в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВ РФ ребенок чуть не замерз насмерть внутри заколоченной горкиПо данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшие девушки – студентки бийского колледжа. Одна из них сейчас пребывает в коме: "Вечером сразу после курения всем троим стало плохо. Утром в квартире их нашли без сознания".
Накануне одна из госпитализированных студенток сняла для своих соцсетей видео, на котором она курит и напевает слова из песни: "Я курю весь день, пока мне не станет плохо". Вскоре ее брат умрет, а подруга попадет в кому.
Ранее сообщалось, как в России электронная сигарета взорвалась прямо во рту подростка.