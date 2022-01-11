Полиция две недели вела расследование и поисковые работы, пока не пришли результаты экспертизы.

В Англии 15-летний подросток-кладоискатель Том Рид нашел человеческий череп и спровоцировал полицейское расследование. Оказалось, что найденные останки принадлежали человеку, умершему 1400 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что подросток наткнулся на передний фрагмент человеческого черепа, когда пробирался через реку Стаур. Он рассказал о находке матери, а она – коронеру графства.

В итоге полиция две недели вела расследование и поисковые работы с привлечением водолазов. Когда же череп направили на экспертизу, радиоуглеродный анализ показал, что он относится к раннему Англо-Саксонскому периоду между 450 и 600 годами нашей эры.

Читайте такжеУченые изучили 200-летний череп с необитаемого острова со следами жуткой болезниРасследование прекратили, а череп причислили к объектам старины. Его выставят в музее Дорсета в городе Дорчестер.

Ранее сообщалось, как в Казахстане археологи нашли загадочное захоронение принцессы времен гуннов без черепа.

А до этого в ходе раскопок в Китае обнаружили захоронение древнего клана с гробницами, в которых нашли останки воинов с лошадьми.

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