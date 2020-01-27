В России электронная сигарета взорвалась прямо во рту подростка

Парень серьезно пострадал.

В российском городе Аткарск у подростка взорвалась электронная сигарета во рту и нанесла серьезные травмы.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на ИА "Версия-Саратов".

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17-летний подросток курил электронную сигарету, когда та взорвалась у него во рту. По данным информационного агентства, подросток серьезно пострадал: взрыв выбил его зубы.

Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу на срочную операцию. Ему оказали медицинскую помощь и отправили на лечение в город Саратов.

Напомним, женщина из Калифорнии стала жертвой вейпа, который взорвался прямо в ее рюкзаке в магазине и нанес ожогов.