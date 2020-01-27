цей матеріал доступний українською

В России электронная сигарета взорвалась прямо во рту подростка

14:13, 27 января 2020
Русский міръ
448 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на ИА "Версия-Саратов".

Читайте такжеУченые обнаружили опасное влияние вейпов на здоровье

17-летний подросток курил электронную сигарету, когда та взорвалась у него во рту. По данным информационного агентства, подросток серьезно пострадал: взрыв выбил его зубы. 

Парня в тяжелом состоянии доставили в больницу на срочную операцию. Ему оказали медицинскую помощь и отправили на лечение в город Саратов.

Напомним, женщина из Калифорнии стала жертвой вейпа, который взорвался прямо в ее рюкзаке в магазине и нанес ожогов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter