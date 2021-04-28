Живодера "с позором" исключат из партии "Единая Россия".

В России депутата Курганской областной думы от «Единой России» Дениса Хахалова «с позором» исключат из партии за участие в охоте, в ходе которой еще живого волка переезжали снегоходом и засовывали ему дуло ружья в пасть.

Об этом сообщает Znak.com.

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По данным издания, поводом для написания заявления в полицию стало видео, сделанное участниками охоты и размещенное в соцсетях. В ролике видно, как мужчины переезжают на снегоходе еще живого волка. После этого один из охотников начинает тыкать в морду животному ружьем, а второй говорит: «Давай я тебя сниму! Затолкай дуло!» Волк зажимает оружие зубами, и это вызывает у мужчин смех. Во второй части видео они обмениваются друг с другом одобрительными репликами: «Четко первого положили!», «Здоровые все такие!», «Вот это сафари!».

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Автор: Екатерина Лиманская