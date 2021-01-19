В российском Татарстане местная власть поздравила пенсионерку с 90-летним юбилеем уже после ее смерти.
Читайте такжеРоссиянин с ножом вынес из зоомагазина попугаев для девушки (фото)
Как сообщает Mash, 3 октября Бибинур Гизатуллина из села Нурлаты праздновала девяностый день рождения. Пенсионерка была труженицей тыла, валила лес во время войны. Родные устроили женщине большой и людный праздник.
Однако от местной власти поздравления так и не пришли. 5 января женщина скончалась от инсульта, а 9 января чиновники принесли заветную открытку на ее имя.
Отмечается, что внучка пенсионерки написала о случившемся в местном паблике. Тогда чиновники — глава сельского поселения Илдус Саттаров и его зам Камиль Шакуров — навестили семью. Они долго извинялись, но просили удалить пост из соцсетей, чтобы избежать неприятностей.
По их словам, они знали про юбилей, но открытка где-то затерялась.
Больше новостей по теме
- В России подполковник с женой умерли во время БДСМ-оргии: их в подгузниках нашла дочь
- "Взорвался внутри": в России сокамерники изнасиловали заключенного кипятильником
- В России слесарь решил заказать проститутку и поплатился (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram