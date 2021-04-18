Собаки растерзали ребенка / фото ua.depositphotos.com
В Башкортостане стая бродячих собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
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Как сообщается, в Учалинском районе 4-летний мальчик во время прогулки подвергся нападению бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.
Местная прокуратура начала проверку по факту бездействия должностных лиц органов местного самоуправления, не организовавших мероприятия по отлову безнадзорных животных.
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