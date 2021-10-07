Выпустило издание Издательство "Эксмо" в 2021 году.

Российская государственная библиотека для молодежи закупила комикс о кровавом диктаторе советского режима Иосифе Сталине.

Об этом говорится в данных реестра Госзакупок РФ.

Издание "Сталин: путь от семинариста к вождю нации. Биография в комиксах " оказалось среди книг, закупленных для пополнения фондов в конце сентября.

Выпустило издание Издательство "Эксмо" в 2021 году.

Читайте такжеХардкор в тайге: как Путин и толстое Шойгу откопали красивую переводчицуКак пишет Telegram Можем объяснить, в комиксе речь идет об участии Сталина во внутрипартийной борьбе, коллективизации и репрессиях 1930-х годов, а также об отношениях диктатора с женой и дочкой.

Сталина назвали в книге "одним из величайших сильных мира сего ХХ века"

"Чрезвычайный политический стратег и да, он удивительным образом сопоставил свои ресурсы с задачами: прочно, в течение пяти лет после смерти Ленина, утвердиться в роли всесильного шефа Коммунистической партии; ценой ужасных жертв ввести советское общество в эру индустриализации; построить то, что он считает "социализмом", – говорится в послесловии к комиксу.

Из-за постоянной пропаганды Кремля "ценностей" оккупации СССР и лично "заслуг" Сталина позитивное отношение россиян к диктатору в 2019 году достигло рекордного уровня: более 70% граждан РФ положительно оценили его роль в истории.

Сталин-убийца: что известно

Иосиф Сталин (Джугашвили) получил власть в СССР в 1920-х после смерти Ленина. Он ответственен за индустриализацию и коллективизацию, во время которой, по разным оценкам, погибли от 6 до почти 11 миллионов человек.

Под его руководством организовали систему ГУЛАГ. Он же устроил массовые политические репрессии и насильственные переселения народов.

Только за 1937-1938 годы – Большой террор – по обвинениям в антисоветской деятельности к расстрелу приговорили по меньшей мере 650 тысяч человек, не включая убитых по другим статьям.

Автор: Виолетта Орлова