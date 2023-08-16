Преступные планы диктатора поддерживают часть руководства силового и военного блоков РФ, выяснили журналисты.

Российский диктатор Владимир Путин на днях распорядился возобновить подготовку к техногенной катастрофе на Курской атомной электростанции, россияне планируют воплотить в жизнь преступный план в конце августа-начале сентября.

В Telegram-канале "Генерал СВР" говорится, что почти "одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция и на Запорожской АЭС". "Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинят Украину", - отмечается на канале.

По его данным, лидер россиян готов спровоцировать загрязнение радиацией огромных территорий Украины, РФ, Беларуси и других стран, колоссальные жертвы среди гражданских ради того, чтобы его страна вышла из стратегического тупика, в котором оказалась во время полномасштабной войны против украинского государства.

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В материале отмечается, что диктатор требует "эффективного" и быстрого решения российской проблемы, поскольку у него нет времени на "ожидание чуда от российских войск" - "он тяжело болен без шансов на выздоровление". По мнению СМИ, решение проблемы РФ главарь страны видит в "создании еще более острого кризиса".

"Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи Путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации…", - поделились на канале.

"Генерал СВР" подчеркивает, что несколько попыток "вражеских" дронов якобы атаковать Курчатов - не что иное, как провокации, согласованные с российским военным руководством, руководством ФСБ и лично с Путиным для показа "готовности украинской стороны к ядерному террору".

Что известно о подготовке россиянами провокации на Курской АЭС

В конце прошлого года стало известно, что российские захватчики на расположенной в городе Курчатов АЭС хранят ракеты, а также там их обслуживают. Украинская разведка не исключала, что на объекте также могут храниться иранские беспилотники-камикадзе, которыми противник атакует нашу землю.

Украинская сторона призвала международные организации проверить эту информацию. Позже журналисты узнали, что российские власти хотят совершить на курчатовской АЭС теракт. После этого Центр нацсопротивления, ссылаясь на сведения подполья, сообщил, что в Курской области продолжается подготовка к эвакуации населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения в случае аварии на электростанции.

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