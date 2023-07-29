Женщина обвинила пользователя социальных сетей в демонстрации нацистской символики.

В Подмосковье учительница донесла на бывшего ученика из-за аватарки в соцсетях.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, педагог из Раменского района мониторила соцсети и наткнулась на страницу бывшего ученика. Женщина зашла посмотреть профиль выпускника, как сложилась его жизнь после школы, но на его аватарке увидела свастику.

Z-патриотка решила сообщить об этом в полицию, обвинив ученика в во всеуслышание демонстрации нацистской символики. В школу приехали полицейские, сотрудница учебного заведения передала ссылку на соцсети бывшего ученика, проводится проверка.

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Страна доносов

В России стремительно растет количество доносов. Настоящий "бум" на стукачей начался в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Россияне доносят правоохранителям обо всем: от критики властей до сине-желтого цвета на одежде.

Так, одна из россиянок, называющая себя "профессиональным неоплачиваемым доносчиком" написала на своих сограждан уже более 750 доносов. Причиной такой деятельности женщина назвает свое нежелание платить репарации Украине после поражения РФ в войне.

Ранее в Подмосковье пенсионер донес на русскую школьницу из-за ее одежды. Девочка гуляла по улице в вещах сине-желтого цвета. На место "инцидента" приехали несколько правоохранителей.

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