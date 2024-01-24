Разработчики убеждают, что это устройство поможет армии оккупантов тренироваться.

В России создали новый " имитатор наземного ядерного взрыва". Его планируют использовать для военных учений.

Как сообщает "Настоящее время", новый имитатор наземного ядерного взрыва запатентовали в российской военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. По данным издания, его использование "позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия".

"Цель полезной модели заключается в обеспечении визуальной имитации визуальных признаков – ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва", – говорится в описании к патенту.

Разработчики утверждают, что это устройство будет применяться на учениях и практических занятиях в военных. Ранее для этих целей применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, однако сейчас он "морально устарел, не производится предприятиями промышленности, а имеющиеся на складах воинских частей образцы выработали свой технический ресурс".

Риск ядерной войны

Как писал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов сомневается, что Россия решится применить против Украины ядерное оружие.

По его мнению, "России четко и ясно дали понять, что ни о каком ядерном оружии в этом конфликте речи быть не может". К тому же, он напомнил и об угрозе для самой России после ядерного удара.

Зато в конце марта прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси по личной просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко. Через некоторое время Путин уточнил, что размещение ядерного оружия в Беларуси "идет по плану".

В конце августа президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

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