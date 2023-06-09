Президент РФ встретился с Лукашенко.

Кремлевский диктатор Владимир Путин отчитался перед Александром Лукашенко, когда на территории Беларуси начнут размещать ядерное оружие.

"Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", - заявил Путин на встрече с Лукашенко 9 июня.

"Все по плану, все стабильно. Всегда есть, о чем поговорить", - добавил Путин.

Ядерное оружие в Беларуси - что сообщалось

Как писал УНИАН, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Тогда он сказал, что об этом его Лукашенко попросил, добавив, что строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля. По словам Путина, Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

После этого на Западе заявили, что таким образом РФ пытается повлиять на них, используя ядерные угрозы. В Кремле считают, что это единственный рычаг влияния на западные правительства.

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