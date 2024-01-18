Эксперт напомнил об угрозе для самой России после ядерного удара.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, решится ли Россия применить против Украины ядерное оружие.

"На сегодняшний день во всем цивилизованном мире, и даже включая Китай и другие страны, которые стараются держать нейтралитет, есть общее понимание того, чтобы ядерное оружие в нашей войне не применять. Потому что это может открыть ящик Пандоры и закончиться очень печально вообще для всего человечества в худшем случае. А с наименьшими потерями это будет ядерная помойка в центре Европейского континента", - заявил он.

По мнению Жданова, "России четко и ясно дали понять, что ни о каком ядерном оружии в этом конфликте речи быть не может". К тому же, он напомнил и об угрозе для самой России после ядерного удара.

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"Никто не может сказать, куда в следующий час или в следующую минуту будет дуть ветер. А если облако пойдет на Москву или на Минск?".

Ядерные угрозы России - актуальное

Как писал УНИАН, на днях бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что они могут использовать ядерное оружие, если Украина начнет уничтожать пусковые установки на территории РФ с помощью западного оружия.

Он написал, что в этом случае Украина "рискует нарваться" на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

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