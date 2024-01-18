Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, решится ли Россия применить против Украины ядерное оружие.
"На сегодняшний день во всем цивилизованном мире, и даже включая Китай и другие страны, которые стараются держать нейтралитет, есть общее понимание того, чтобы ядерное оружие в нашей войне не применять. Потому что это может открыть ящик Пандоры и закончиться очень печально вообще для всего человечества в худшем случае. А с наименьшими потерями это будет ядерная помойка в центре Европейского континента", - заявил он.
По мнению Жданова, "России четко и ясно дали понять, что ни о каком ядерном оружии в этом конфликте речи быть не может". К тому же, он напомнил и об угрозе для самой России после ядерного удара.
"Никто не может сказать, куда в следующий час или в следующую минуту будет дуть ветер. А если облако пойдет на Москву или на Минск?".
Ядерные угрозы России - актуальное
Как писал УНИАН, на днях бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что они могут использовать ядерное оружие, если Украина начнет уничтожать пусковые установки на территории РФ с помощью западного оружия.
Он написал, что в этом случае Украина "рискует нарваться" на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".