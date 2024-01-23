В ядерной доктрине России перечислены четыре возможных сценария, при которых правительство РФ применит ядерное оружие.

Кремль будет придавать повышенное значение ядерному арсеналу во время конфронтации с НАТО, в связи с тем, что военные неудачи в Украине подорвали уверенность Москвы в своих обычных силах. К такому выводу пришли аналитики Международного института стратегических исследований (IISS), передает The Times.

"Зная, что Запад не склонен к жертвам и риску, Россия может попытаться использовать некоторое количество нестратегического ядерного оружия, чтобы нанести ущерб и предотвратить свое поражение", - говорится в отчете IISS.

Также указывается, что Россия рассчитывает на то, что "США не захотят перешагнуть порог применения ядерного оружия в ответ и могут быть готовы прекратить конфликт досрочно".

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The Times напоминает, что в ядерной доктрине России перечислены четыре возможных сценария, при которых правительство РФ применит ядерное оружие. Первые два - если Россия будет атакована ракетами с ядерным боезарядом, или Москва посчитает, что они были запущены по ее территории. Третий - если противник совершит нападение на военные или государственные объекты, чтобы попытаться вывести из строя ядерные силы России. Четвертый - если существование российского государства окажется под угрозой, в том числе в результате применения обычного оружия.

"Последний сценарий подразумевает, что, если армия России не сможет сдержать атаку, возможно применение ядерного оружия на поле боя, чтобы ослабить силы противника и продемонстрировать свою решимость", - говорится в докладе IISS.

Аналитики предполагают, что, учитывая подавляющее превосходство обычных вооруженных сил США, любой конфликт с их участием, скорее всего, будет рассматриваться в Москве как угроза выживанию России.

Будет ли ядерная война - мнение

Как писал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов сомневается, что Россия решится применить против Украины ядерное оружие.

По его мнению, "России четко и ясно дали понять, что ни о каком ядерном оружии в этом конфликте речи быть не может". К тому же, он напомнил и об угрозе для самой России после ядерного удара.

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