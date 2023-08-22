Этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО, заявил президент Польши.

Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в соседнюю Беларусь, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды 22 августа.

"Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", - заявил он.

По его словам, этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО.

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Ядерное оружие в Беларуси - что сообщалось

Как писал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что его об этом попросил лично Александр Лукашенко. Тогда прозвучало, что строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля.

Спустя время Путин уточнил, когда именно на территории Беларуси начнут размещать ядерное оружие вот таким заявлением: "Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия".

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