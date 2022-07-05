Володин также подчеркнул, что России нужно прилагать больше усилий для победы.

В Российской Федерации в очередной раз выразили негодование из-за предоставления странами Запада военной помощи Украине и разразились угрозами "не останавливаться у границ "Л/ДНР".

С такими заявлениями на сегодняшнем заседании Госдумы РФ выступил ее спикер Вячеслав Володин.

"Поставляют оружие с целью затянуть вооруженный конфликт. Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах "ЛНР" и "ДНР". Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, с других регионов. Надо верить в свою страну, верить в ее вооруженные силы. И все у нас будет хорошо", - заявил он.

Он обвинил президента США и глав европейских государств в несправедливости, затягивании войны.

"Но вы видите, мир несправедлив, и в этой части позиция президента США, глава европейских государств заключается в том, чтобы как можно дольше война шла в Украине", - сказал он.

Володин также подчеркнул, что России нужно прилагать больше усилий, чтобы успешно завершить войну, которую он называет "специальной военной операцией".

"Нам надо делать все для того, чтобы успешно была завершена специальная военная операция. Наша задача в том, чтобы обеспечить всем необходимым наших солдат, офицеров, решить вопросы, связанные с укреплением военно-промышленного комплекса", - сказал он.

Как писал УНИАН, ранее военный эксперт Олег Жданов информировал, что российские спецслужбы занялись подготовкой почвы рассматриваемого Путиным варианта пополнения недостающих резервов - всеобщей мобилизации. По мнению Жданова, глава Кремля Владимир Путин готовит Россию ко всеобщей мобилизации путем терактов.

После тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что существуют риски того, що вся Луганская область будет оккупирована.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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