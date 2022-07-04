Российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске.

Эвакуация людей, спасение раненых и фиксация преступлений продолжались даже в последний день обороны Лисичанска на Луганщине.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай.

"Даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления. Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным", - написал он.

Глава ОВА рассказал, что много раненых жителей города вывезли в больницы Днепра, Львова, Ивано-Франковска и соседней Донецкой области.

"Только представьте, что в медучреждениях области, где сейчас тоже уже опасно, за последние недели получают или уже получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки", - добавил он.

Гайдай подчеркнул, что "россияне преобладали в десять раз".

"Российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске. Их превосходство в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило. Оккупанты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотарівка",- резюмировал он.

Отход украинских защитников от Лисичанска

Как сообщал УНИАН, накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о якобы оккупации всей Луганской области. Шойгу отрапортовал Путину о якобы "полном контроле" россиян над Лисичанском и захвате населенных пунктов Белогоровки, Новодружеска, Малорязанцево и Белой Горы.

Днем 3 июля спикер Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что город Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск несмотря на заявления Москвы о том, что город захватили оккупанты.

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук информировал, что возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город находится под контролем украинских войск.

Уже вечером воскресенья в Генштабе сообщили, что после тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

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