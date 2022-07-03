По словам президента, ситуация может меняться ежедневно.

Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли риск того, что вся Луганская область может быть оккупирована врагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время совместного премьер-министром Австралии Энтони Албенизи брифинга сегодня в Киеве.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - сказал президент.

Относительно Лисичанска, по словам Зеленского, невозможно утверждать, что он полностью под контролем.

"Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача - иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут. Ускорение поставки оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее. Но там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет. Это слабое наше место. Но на других направлениях есть наши шаги вперед", - пояснил президент.

Как писал УНИАН, целью РФ остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт Олег Жданов не исключал того, что россияне смогут оккупировать всю Луганскую область.

В Американском институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

По информации Нацгвардии Украины, возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен.

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