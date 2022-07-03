Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли риск того, что вся Луганская область может быть оккупирована врагом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время совместного премьер-министром Австралии Энтони Албенизи брифинга сегодня в Киеве.
"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - сказал президент.
Относительно Лисичанска, по словам Зеленского, невозможно утверждать, что он полностью под контролем.
"Продолжаются бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача - иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут. Ускорение поставки оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее. Но там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет. Это слабое наше место. Но на других направлениях есть наши шаги вперед", - пояснил президент.
Как писал УНИАН, целью РФ остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Военный эксперт Олег Жданов не исключал того, что россияне смогут оккупировать всю Луганскую область.
В Американском институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.
По информации Нацгвардии Украины, возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен.