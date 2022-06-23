Единственный вариант действий, который относительно минимален относительно возможных потерь для ВС Беларуси-это ведение разведывательной, диверсионной деятельности.

Численности и уровня боеспособности белорусских войск явно недостаточно для того, чтобы провести масштабное наступление на северные регионы Украины.

Об этом заявил военный эксперт из Беларуси Ягор Лебядок, пишет РБК-Украина.

Во всех бригадах Вооруженных сил РБ служат солдаты срочной службы. Их гибель на чужой территории вызовет недовольство внутри страны, отметил Лебядок. Можно сделать сводные подразделения из контрактников, но этого все равно недостаточно, уточнил собеседник.

"Если говорить о самостоятельных действиях ВС Беларуси в наступлении на Украину, то единственный вариант действий, который относительно минимален относительно возможных потерь для ВС Беларуси – это ведение разведывательной, диверсионной деятельности и проведение специальных операций силами ССО на территории Украины", – предположил Лебядок.

Прежде всего, речь идет о перекрытии каналов поставок иностранного вооружения через западные регионы. Чтобы провести такую операцию, армия Лукашенко может наступать в направлении на Волынскую или Ровенскую область. Правда, есть большие сомнения, что эти задачи посильны для белорусских войск.

"Лукашенко заставляют воевать. Те военно-политические задачи, которые ему ставит Путин - вряд ли реальны, если ему, действительно, отводят функцию по перерезанию каких-либо коммуникаций. Вероятнее всего, главная задача – это открытие второго фронта, что приведет к сковывания и отвлечение части наших войск, сил и средств", – пояснил изданию координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.

Лебядок считает, что активность военных РБ – это, с одной стороны, сдерживающие маневры. А с другой - подготовка к возможной обороне.

"Поскольку картина мира военно-политического руководства Беларуси действительно предполагает, что на них нападет Украина или натовские войска с территории Украины – это не штамп пропаганды, а реальное восприятие ими мира, то масштабные действия белорусских войск на южном направлении в такой парадигме мышления являются сдерживающими демонстративными действиями", – сказал он.

Так вооруженные силы РБ хотят показать, что в случае нападения, они будут отвечать, допустил собеседник. При этом он не исключает: оборонительные учения во многом могут использоваться и для отработки наступления. Украинские эксперты склоняются именно к этой версии.

Напомним, по данным МВД, на границе с Украиной находятся 4 тысячи военнослужащих РБ. Этого количества недостаточно для организации атаки на каком-либо направлении.

В Минобороны 21 июня сообщили, что не видят признаков подготовки к наступлению армии Беларуси.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области продлятся "мобилизационные учения".

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