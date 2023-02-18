В потерях ЧВК Пригожина обвиняет Министерство обороны РФ из-за недостаточной поставки боеприпасов.

Боевики частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов наемников.

В потерях "вагнеровцы" обвинили министерство обороны из-за недостаточной поставки боеприпасов. Видео появилось в Телеграм-каналах, связанных с ЧВК.

"Ежедневно мы теряем сотни наших товарищей. Их могло бы быть вдвое меньше, если бы военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами, всем, что необходимо. Хватит чинить произвол", - посетовал один из оккупантов.

Видео дня

В смертях "коллег" наемники обвинили Минобороны РФ и его халатное отношение к обеспечению ЧВК боеприпасами. Видео о потерях один из "вагнеровцев" записал на фоне десятков трупов "зажмуренных" наемников, которые просто лежат на полу.

ВСУ "минусуют" ЧВК Пригожина

По данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы. При этом среди "вагнеровцев" потери достигают около 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

В то же время в Белом доме заявили, что за год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников. Более 4 тысяч "вагнеровцев" были ликвидированы с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.

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