Девочке стало внезапно плохо на уроке физкультуры.

Девочка, которой стало плохо на уроке физкультуры в Полтаве, не жаловалась на здоровье. Она не имела показаний для спецгруппы, поэтому занималась в основной.

Об этом сообщает "Суспільне".

Трагедия произошла 15 сентября в полтавском лицее №33. По словам директора учебного заведения Натальи Кикоть, ученице стало плохо во время урока физкультуры, когда отрабатывали упражнения по теме "футбол". При этом ребенок ни на что не реагировал.

"Сразу вызвали медика, позвали классного руководителя, параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа", - рассказал учитель физкультуры лицея Валерий Билоха.

Читайте такжеЖитель Днепра упал в лужу, захлебнулся и умер (фото)Отмечается, что медики приехали быстро и госпитализировали ребенка в состоянии клинической смерти. В детской городской больнице за ее жизнь боролись еще около часа.

"Девочкой занимались врачи-реаниматологи. Все возможное делали, чтобы вернуть ее к жизни. Но, к сожалению, зафиксировали биологическую смерть", - объяснила исполняющая обязанности директора больницы Елена Ананевич.

Ребенок на здоровье не жаловался, поэтому находился в основной группе по физкультуре. Кроме того, родители предоставили школе соответствующую справку.

"У меня оригинал этой справки, следователи ее видели, проверяли. И предыдущие годы - 3 и 4 классы, также справки о том, что основная группа по физкультуре", - объяснила директор лицея.

В то же время она указала, что в справке значилось, что 31 августа девочка посещала эндокринолога, но серьезных жалоб у нее не было.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой должны выяснить причину смерти. Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Ка ранее сообщал УНИАН, в Херсонской области 15-летняя девочка упала в обморок на сцене лагеря во время выступления и умерла. По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности.

Автор: Анастасия Горбачева