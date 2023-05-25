К 2030 году 75% внутренних потребностей экономики в этих товарах должно обеспечиваться отечественным производством.

Правительство России утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года, в которой потребовало от ученых резко увеличить количество изобретений, а от бизнеса - в кратчайшие сроки создать с нуля производство в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.

Как пишет The Moscow Times, согласно документу, уже через 7 лет Россия должна обладать "собственной научной, кадровой и технологической базой критических технологий", а также почти полностью обеспечить себя продукцией, которая традиционно импортировалась из развитых стран.

Речь идет о чипах, микроэлектронике, высокоточных станках, робототехнике, беспилотниках, а также лекарствах, медицинском и телеком оборудовании. К 2030 году 75% внутренних потребностей экономики в этих товарах должно обеспечиваться отечественным производством. Для реализации амбициозных планов, согласно концепции, правительство намерено запустить не менее 10-15 научно-производственных мега-проектов.

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Поставка чипов и технологий в РФ

Москве удалось обойти ограничения на несколько подсанкционных технологий. Торговые данные, ранее опубликованные СМИ, свидетельствуют о том, что передовые чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Таким образом, Россия обходит санкции, чтобы купить ключевые чипы для войны.