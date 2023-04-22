Однако это решение должны поддержать все члены ЕС.

ЕС собирается запретить транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций, пишет Bloomberg.

Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств, но, по словам людей, знакомых с предложениями, не всем будет запрещен проезд через Россию по пути в третьи страны.

По словам источников, под санкции попадут танкеры без навигационных систем, позволяющих отслеживать их перемещение. Пакет будет направлен на то, чтобы закрыть лазейки и обход существующих ограничений, в том числе "руками" компаний из третьих стран.

Видео дня

Вместе с тем пакет вряд ли будет нацелен на "Росатом", добавили источники агентства, несмотря на то, что многие члены ЕС призывают ввести санкции против "Росатома" за ее роль в захвате ЗАЭС и предполагаемое соучастие в похищении персонала. По словам собеседников, слишком много государств-членов по-прежнему против введения санкций в отношении российского ядерного сектора.

Предложения нуждаются в поддержке всех государств-членов и могут быть изменены до того, как они будут официально представлены дипломатическими представителями или во время согласования пакета.

Bloomberg отмечает, что Москве удалось обойти ограничения на несколько подсанкционных технологий. Торговые данные, ранее опубликованные СМИ, свидетельствуют о том, что передовые чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Таким образом, Россия обходит санкции, чтобы купить ключевые чипы для войны.

Кроме того, в некоторых странах ЕС, граничащих с Россией, включая Финляндию и Эстонию, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии. Эти товары часто проходят транзитом через Россию, отмечают журналисты. Часть товаров остается в России или реэкспортируется из третьих стран в Россию.

Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы.

Россия обходит санкции - последние новости

Несмотря на то, что РФ остается самой подсанкционной страной мира, у Москвы до сих пор есть ресурсы покупать технологии и выпускать оружие для войны против Украины.

СМИ много раз писали о путях обхода РФ санкций. Например, известно, что Кремль покупает микрочипы у нидерландских производителей.

Также зафиксировано нарушение санкционного режима европейскими компаниями в транспортировке российской нефти.

В поставках микрочипов на российский рынок в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex.

Вас также могут заинтересовать новости: