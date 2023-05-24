По данным СМИ, в Белгородской области все "переводят стрелки" друг на друга.

В Белгородской области ищут виновных в прорыве границы РФ бойцами "Российского Добровольческого Корпуса" и "Легиона "Свобода России".

Как пишет российское издание "ВЧК-ОГПУ", после отмены режима контртеррористической операции в области активно начали искать "крайних". "Военные пытаются перевести стрелки на власти: мол, всё разворовали, миллиарды на оборонительные сооружения распилили и т.д. Администрация упирает на то, что вторжение прошло по дороге, которую должны были контролировать зелёные, а граница "дырявая", - пишут они со ссылкой на источник.

По данным издания, рубежи РФ охраняют мобилизованные и срочники. "Но, по данным собеседника, в Москве рассматривается вариант, чтобы крайними сделать не тех, кто ответственен за границу и не местные власти, а… беженцев из Украины. Мол, они активно помогают при подготовке ударов", - отмечают они.

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Уже готовится проект для Совета безопасности о запрете беженцам свободно перемещаться по территории РФ.

Что происходит в Белгородской области: последние новости

22 мая власти Белгородской области заявили о проникновении на территорию РФ "диверсионно-разведывательной группы ВСУ". СМИ писали о боях в районе населенных пунктов Дроновка, Глотово, Козинка и Гора-Подол.

Ответственность за вторжение взяли члены "Российского Добровольческого Корпуса" и "Легиона "Свобода России".

Российские власти ввели в области режим "контртеррористической операции". Вчера они отчитались о якобы убийстве 70 военнослужащих и уничтожении четырх боевых бронированных машин и пяти пикапов.

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