Всего в тренировке было задействовано более 150 военных и 30 единиц техники.

В Московской области прошла тренировка с составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.

Как сообщает Минобороны России, военные выполняли "электронные пуски ракет" при обнаружении целей, "имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты".

"Батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи", - говорится в сообщении Минобороны.

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Всего в тренировке было задействовано более 150 военных и 30 единиц техники.

ПВО на крышах домов в России - что известно

Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве. Вместе с установкой у резиденции Путина их уже минимум пять.

Все это происходит на фоне слухов о начале новой волны мобилизации в России, согласно которой на войну уже в январе этого года начнут больше призывать жителей центральных регионов, в том числе Москвы.

В ISW считают размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов частью информационной войны.

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