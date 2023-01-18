Это связано с тем, что в РФ готовятся к новой волне мобилизации.

В Москве из-за угрозы протестных акций запретили собираться группами более 20 человек.

Как информирует Главное управление разведки Украины, на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников. Эти меры сопровождают моральным давлением и запугиванием людей.

"В Москве формируются "добровольные" группы по 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача - предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек", - сообщает ГУР.

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Как отмечается, это связано с тем, что в РФ готовятся к новой волне мобилизации и предполагается, что она будет характеризоваться повышенным вниманием к населению "центральных регионов". Под прицелом военкоматов – жители Москвы.

Также отмечается, что наибольший интерес военкомов вызывают мужчины в возрасте 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные воинские специальности.

Кроме того, усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически.

Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу Вооруженных сил РФ. Иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей.

Россия готовится объявить новую мобилизацию в январе

По данным ГУР Минобороны, в России в ближайшее время может быть мобилизовано еще 500 тысяч человек.

Кремль планирует запустить механизмы, которые не позволят лицам призывного возраста бежать заграницу.

4 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что РФ готовит эскалацию на фронте.