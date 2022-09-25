В деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин.
Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника, были мобилизованы 59 человек.
"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", - сообщил он.
Источник журналистов добавил, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.
Мобилизация в России
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.
В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.
Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.