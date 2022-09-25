В соседних деревнях почти такая же ситуация.

В деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин.

Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника, были мобилизованы 59 человек.

Видео дня

"Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат", - сообщил он.

Источник журналистов добавил, что в соседних деревнях почти такая же ситуация.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

Вас также могут заинтересовать новости: