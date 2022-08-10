В телевизоре женщину убедили, что "нужно сохранять бдительность".

Пенсионерка из Москвы Вера Павловна "сдала" соседку с Украины после просмотра пропагандистских программ. В телевизоре ее убедили, что сейчас надо "сохранять бдительность".

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По версии россиянки, в середине июля она случайно услышала спор между двумя соседками относительно войны в Украине. Одна из женщин, Елена, якобы эмоционально заявила, что Вооруженные Силы Украины скоро вернут Донбасс, освободят от захватчиков всю страну и высадят в воздух Крымский мост.

"Сначала это не особо задело Веру Павловну, к тому же Елену она толком и не знала. Однако другие соседи рассказали пенсионерке, что женщина раньше жила в Одесской области и переехала в Москву, поскольку здесь у нее живет муж. Вера Павловна серьезно обдумала эту информацию и почти через месяц все же сообщила о Елене в полицию. Хотя окончательное решение пенсионерка приняла из-за телевизора — по словам старушки, там ей объяснили, будто у украинцев "неизвестно что" в голове и поэтому сейчас надо быть начеку", - пишет канал.

О судьбе украинки Елены информации нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

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