Правозащитная благотворительная организация позорно критикует жертв российской агрессии.

Скандальный отчет Amnesty International, в котором говорилось о том, что Украина якобы подвергает опасности жизнь людей, является путинской пропагандой.

Об этом говорится в материале британского издания The Times.

Авторы материала подчеркивают, что Amnesty International на этой неделе решительно взялась уничтожить доверие к себе, служа рупором для российской пропаганды.

Доклад этой организации, обвинившей Вооруженные Силы Украины в создании опасности для гражданского населения, вызвал огромное возмущение.

Издание отмечает, что юридические обязательства в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны - "это совсем не то, чтобы обвинять и очернять жертв агрессии, чем занимается Amnesty". "Не удивительно, что украинский офис группы, с которым не консультировались, осудил эти предполагаемые выводы, тогда как российское посольство в Лондоне охотно их воспроизвело", - пишет The Times.

Издание отмечает, что украинские защитники базируются в гражданских районах, потому что российские оккупанты именно их атакуют. Этот метод россиян уже известен по боевым действиям в Чечне и Сирии, а теперь и в Украине.

"Украинские силы отважно противостоят этим захватчикам, одновременно пытаясь помочь гражданским лицам покинуть опасные районы", - говорится в статье.

Также отмечается игнорирование Amnesty International реалий военных действий и неправильное понимание содержания международного права.

Журналисты также напомнили, что ранее эта правозащитная группа уже унизила себя перед Кремлем, отказавшись признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, прежде чем поспешно отменить это решение после шквала международной критики.

"Очевидно, Amnesty ничего не вынесла из этого фиаско. Генеральный секретарь Агнес Калламар пожаловалась, что группу раскритиковали в социальных сетях, как будто это она была какой-то оскорбленной стороной, и что ее легкомысленный фельетон об Украине имеет статус священного писания", - отмечает The Times.

Издание подчеркивает, что хотя в любой серьезной неправительственной организации Калламар уже ушла бы в отставку, никакие меры не смогут спасти репутацию Amnesty.

"Некогда уважаемая гуманитарная организация Amnesty теперь демонстрирует жалкое равнодушие к гнету. Проявив свою мягкость к преступности и мягкость в отношении фашизма, она должна иметь порядочность уйти со сцены", - считают авторы The Times.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международную правозащитную организацию Amnesty International не создавать фальшивую реальность, а говорить правду о преступлениях оккупационной армии Российской Федерации в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации ВСУ и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

После скандала из-за содержания доклада генсек Amnesty International Агнесс Калламар заявила, что за волной критики публикации стоят российские и украинские боты, которые желают войны.

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