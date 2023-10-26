Она обеспечивает теплом более 1,5 млн человек.

В четверг, 26 октября, в Москве произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали.

Пропагандисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что речь идет о ТЭЦ-16, которая находится на северо-западе города. По их данным, возгорание произошло на трех котлах, также началось факельное горение газопровода.

Telegram-канал Shot пишет, что на территории теплоэлектроцентрали обрушились железобетонные конструкции и обвалилась крыша. Возгорание в трёх котлах ликвидировали.

На сайте Мосэнерго отмечается, что станция обеспечивает тепло- и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы населением более 1,5 млн человек.

ЧП в России: последние новости

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в российских городах систематически происходят различные ЧП на военных объектах.

Прошлой осенью и зимой оккупанты массировано атаковали украинскую критическую инфраструктуру ракетами и дронами, чтобы оставить украинцев без света, воды и тепла. Ожидается, что в этом году они повторят свои атаки.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в недавнем интервью заявил, что Украина готова ответить на этот террор. "Пусть начинают. Они тоже получат ответ", - сказал он.

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