20 июля жители разных районов российской столицы услышат сигналы сирен.

20 июля в Москве взвоют сирены. РФ решила "планово" проверить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал тревоги покажут по даже телевизору и передадут по радио.

Как сообщает "городское хозяйство Москвы", сирены будут проверять с 10:40 до 12:00.

Сигналы тревоги последовательно прозвучат в разных районах Москвы. Системы звукоусиления будут пугать жителей российской столицы, как обещают власти города, не более одной минуты.

Помимо этого, информация о тревоге поступит в эфиры телеканалов и радио. На экранах появится заставка с соответствующим сообщением, а диктор скажет о проверке готовности систем оповещения. Утверждается, что проверки проходят "планово". Москвичей пытаются успокоить и утверждают, что тревог бояться не стоит.

"Тренировка нужна для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - указано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Курске раздались "хлопки" после анонсированных россиянами обстрелов Сумской области.

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