Председатель Комитета начальников штабов Великобритании также считает, что Украина победит в войне.

Председатель комитета начальников штабов Великобритании Энтони Радакин уверен, что Кремль не стремится к прямой конфронтации с членами альянса НАТО и что Украина победит в продолжающейся войне, сообщает Sky News.

Глава вооруженных сил Великобритании также отметил, что Москве и Пекину не хватает военной "квалификации", чтобы победить такой шквал беспилотников и ракет, который США и их союзники уничтожили в апреле, когда Иран попытался напасть на Израиль.

Руководитель штаба обороны пытался успокоить, что третий глобальный конфликт не является неизбежным, предостерегая от использования "свободных высказываний". Вместо этого он сказал, что ситуация просто стала "немного опаснее".

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Радакин добавил, что верит в то, что британская общественность снова поднимется на борьбу, если когда-нибудь возникнет новая экзистенциальная угроза, подобная той, которую когда-то представляла нацистская Германия.

Противостояние Россия-НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что война между Россией и НАТО возможна. Он отметил, что этот сценарий станет реальностью в случае, если Украина не устоит.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что в войне на истощение Российская Федерация не сможет продержаться дольше Украины.

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