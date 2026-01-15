Эти знаки Зодиака сорвут большой куш в ближайшую неделю: кому повезет

Умение слышать себя и доверять внутренним ощущениям будет главным инструментом для привлечения материального успеха.

Составлен гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026 года. Три знака Зодиака оказываются в потоке финансового везения. Этот период благоприятен не только для продуманных и рациональных шагов, но и для решений, продиктованных внутренним чутьём, пишет YourTango.

В течение недели гармоничное взаимодействие стихий воздуха, воды и земли помогает находить баланс между логикой и интуицией. Сейчас важно не торопиться и выбирать то, что действительно отвечает вашим интересам, даже если мгновенная выгода откладывается. Умение слышать себя и доверять внутренним ощущениям становится главным инструментом для привлечения материального успеха. Даже при идеальных расчётах некоторые шаги могут казаться рискованными – именно в такие моменты интуиция способна подсказать наиболее верное направление.

Козерог

На протяжении всей недели финансовая удача сопровождает вас, Козерог, во многом благодаря переходу Меркурия в знак Водолея 20 января. Это открывает поток новых предложений, связанных как с карьерой, так и с неожиданными денежными поступлениями. Энергия Водолея приносит нестандартные возможности, поэтому важно сохранять гибкость и принимать изменения, даже если они не совпадают с первоначальными планами. Вас может привлечь новая идея или проект, который со временем окажется весьма прибыльным.

Дополнительно неделя отмечена сильным стеллиумом в Водолее. Это время требует готовности к действиям, но без спешки. Не стоит хвататься за первый же вариант. Хотя энергия Водолея способствует прогрессу, она может провоцировать импульсивные решения. Внимательное изучение условий и сравнение всех вариантов позволит вам выбрать самый выгодный путь.

Водолей

На этой неделе Вселенная словно сама подталкивает вас к финансовому росту, Водолей. Начинается ваш астрологический период, а значит, поддержка Солнца усиливает любые начинания. Вы выбираете более мягкий, интуитивный подход к деньгам, отказываясь от давления и спешки. Вместо того чтобы форсировать события, вы позволяете внутреннему голосу направлять вас.

Общая атмосфера недели вдохновляет вас действовать по-своему, не подстраиваясь под чужие правила. Вы начинаете больше ценить личное пространство, эмоциональное наполнение и удовольствие от жизни. Это не мешает притяжению финансового успеха, а лишь показывает, что сейчас для вас важнее гармония и внутреннее удовлетворение, чем сухие цифры на счёте.

Овен

Овен, в этот период финансовая удача приходит к вам благодаря первой четверти Луны в Тельце, которая восходит 25 января. Она акцентирует внимание на материальных потребностях и подталкивает к созданию более комфортного и обеспеченного образа жизни. Чтобы усилить этот поток, начните с анализа своих расходов. Проследите, куда уходят деньги и какие привычки мешают вам тратить их на действительно важные вещи.

Будьте открыты новым подходам и нестандартным решениям. Не подавляйте стремление к финансовой стабильности и комфорту – вместо этого честно оцените своё отношение к деньгам. Полезно обратить внимание на прошлый опыт нехватки ресурсов и проработать его, чтобы освободить место для изобилия. Первая четверть Луны даёт шанс перестроить финансовую систему и прийти к большему чувству безопасности и материального благополучия.

