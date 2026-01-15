Дочери Поляковой пришлось оправдываться за шутку (видео)

Вероятно, девушка столкнулась с критикой.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой была вынуждена оправдываться за видео, на котором громко поет после полуночи.

Мария, которая вместе с мужем приехала на новогодние праздники в Украину, ночью опубликовала в своем Instagram-блоге видео, на котором громко исполняет песню английской певицы Сиенны Спиро "Die On This Hill". Девушка оставила провокационную подпись:

"Сколько раз меня проклянут соседи?".

Судя по всему, подписчикам молодой певицы не понравилось такое поведение, поскольку вскоре Марии пришлось опубликовать Stories, в которой она уверяет, что просто пошутила.

"Ребята, это шутка. У меня нет соседей", - написала девушка.

Как известно, летом прошлого года Маша Полякова вышла замуж за своего парня-иностранца Эдена Пасарелли. Супруги живут в Соединенных Штатах Америки, они официально расписались, однако свадьбу еще не играли.

Ранее звездная мама девушки признавалась, что раньше ей нравились не все парни старшей дочери, однако с последним избранником все иначе. Сейчас Маша активно делится кадрами их совместного досуга в Украине.

