Ирочка из 'Холостяка' сделала неожиданное признание о финале

Девушка в последнем выпуске поняла, что Цымбалюк просто играл.

Блогерша Ирина Пономаренко, которая дошла до финала 14 сезона реалити-шоу "Холостяк", высказалась о выборе актера Тараса Цымбалюка.

В интервью Славе Демину девушка призналась, что во время прощания пришла к выводу, что "холостяк" просто играл, тогда как она демонстрировала свои настоящие эмоции и чувства. По словам Ирочки, она даже рада, что не победила в проекте:

"Тарас меня провожает - и я понимаю: наверное, все это было игрой с его стороны. Самое главное, что с моей стороны это все было по-настоящему. Я иначе чувствовала. Казалось, что чувствовала его реальные эмоции. Я знала, куда шла. Все хорошо. Это был период моей жизни, в котором мы конкретно поставили точку, потому что он меня не выбрал. До свидания. Круто, что я ушла третьей. Я рада, что все произошло именно так".

Пономаренко отметила, что скандальное интервью "холостяка", в котором тот сказал, что ему было все равно, кто покинет шоу, смотрела не полностью. После завершения съемок они только раз общались, чтобы обсудить публикацию совместного поста в Instagram.

Напомним, в выпусках 14 сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк говорил Ирочке, что она - особенная девушка. Однако уже в финале он попрощался с ней, назвав атмосферу между ними "детским вайбиком".

