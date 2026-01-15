В Украине утвердят украинское правописание, как стандарт государственного языка: что нового

Среди прочего, в Украине будут введены технологии выявления и блокирования распространения в медиапространстве аудио- и видеопродуктов, направленных на русификацию украинского народа.

Верховная Рада рекомендовала Национальной комиссии по стандартам государственного языка до 1 марта проработать и утвердить украинское правописание как стандарт государственного языка.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства (№14334) проголосовали 237 народных депутатов.

Этим постановлением Рада также рекомендовала Кабинету министров разработать и утвердить до 1 марта единый стандарт шрифтового оформления оригиналов текстов законов, постановлений и других актов Верховной Рады.

Правительству также рекомендуется разработать и внести в парламент законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущение использования языка государства-агрессора как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины.

Кроме того, обеспечить внедрение технологий выявления, анализа и блокирования распространения в медиапространстве Украины аудио- и видеопродуктов, направленных на продолжение практики русификации украинского народа или содержащих нарративы пророссийского, антиукраинского содержания.

Среди прочего, правительству рекомендуется до 1 марта скорректировать содержание обучения украинскому языку, украинской литературе и истории для учебных заведений всех уровней.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла закон в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков, которым убрала русский из перечня языков, нуждающихся в особой защите.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отметила, что все, кто считает себя Homo sapiens (человеком разумным), сделали свой выбор в пользу государственного языка.

