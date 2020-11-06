Испытания были сосредоточены на способности самолета нести различные системы вооружения.

Чешская компания Aero Vodochody завершила аэродинамические испытания модели штурмовой версии учебного самолета L-39NG Albatros.

Об этом говорится на сайте компании.

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Как сообщается, серия испытаний L-39NG прошла в низкоскоростной аэродинамической трубе Чешского центра аэрокосмических исследований в Праге. На этот раз испытания были сосредоточены на способности самолета нести различные системы вооружения.

Как проходили испытания

Модель штурмовой версии L-39NG для аэродинамических испытаний была создана на 3D-принтере в масштабе 1: 6,6.

Сначала проводились измерения на самолете без контейнеров, а затем на самолетах с разными типами контейнеров, вооружением, установками закрылков и разными типами концов крыла. Все модели оружия также были изготовлены методом 3D-печати.

L-39NG: что о нем известно

По данным N+1, самолет L-39NG представляет собой глубоко модернизированную версию одного из самых распространенных в мире учебных самолетов — L-39 Albatros. Последние выпускались чешской компанией с 1971-го по 1996 год. Модернизированный самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на концах крыла.

Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M. Кроме того, на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование. В общей сложности L-39NG получил более 800 новых узлов, агрегатов и систем.

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Автор: Екатерина Лиманская