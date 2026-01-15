Работают до часу ночи: энергетики ДТЭК рассказали, как ремонтируют оборудование в Киеве и области после обстрелов

Для восстановления электроснабжения в столице и Киевской области энергетики работают в усиленном режиме.

Энергетики компании ДТЭК почти круглосуточно работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов энергетического оборудования в Киеве и области, говорится в репортаже Громадське.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения в столице и Киевской области энергетики работают в усиленном режиме и не обращают внимания на рабочий график.

Видео дня

В частности, энергетикам приходится работать днем и ночью, потому что из-за напряжения в ночное время может загореться подстанция. Тогда дежурная бригада ДТЭК выезжает на место для отключения электроснабжения, чтобы ГСЧС начала свою работу.

"В такой ситуации, чтобы бригада сказала: "У меня закончилось рабочее время", – так не бывает. Бригады сами понимают ситуацию. Работают до 10-11 вечера, иногда до часа ночи", – отметил энергетик ДТЭК Юрий.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 2 млн семей, которые остались без света из-за атак. Это рекордное количество восстановлений за неделю.