Вышел трейлер 4 сезона 'Линкольна для адвоката', в котором Микки Холлер сам попал за решетку

Новый сезон станет доступен на Netflix 5 февраля 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер четвертого сезона популярного юридического сериала "Линкольн для адвоката" (The Lincoln Lawyer).

Судя по трейлеру, в новом сезоне шоу опытный адвокат Микки Холлер сам попадет за решетку и будет вынужден доказывать свою невиновность. А соперники у него на этот раз будут еще более опасные.

Как и в предыдущих трех сезонах, главную роль в сериале исполнил мексиканский актер Мануэль Гарсия-Рульфо ("Великолепная семерка", "Вдовы", "Шестеро вне закона", "Педро Парамо").

Кроме того, в шоу снова появятся Нив Кэмпбелл (франшиза "Крик"), Бекки Ньютон (сериал "Дурнушка Бетти"), Джаз Рейкол (сериалы "Все ненавидят Криса", "Я – Зомби"), Ангус Сэмпсон (франшиза "Астрал") и Яя Дакоста ("Крутые чуваки", "Время").

Четвертый сезон будет состоять из десяти эпизодов. Все они выйдут одновременно 5 февраля 2026 года.

Сериал "Линкольн для адвоката" – интересные факты

Сериал "Линкольн для адвоката" снят по мотивам цикла романов Майкла Коннелли, рассказывающих об адвокате защиты Микки Холлере, который всегда берется за сложные дела и решает многие рабочие вопросы прямо из своего автомобиля.

Первая экранизация была снята еще в 2011 году как полнометражный фильм. Тогда главную роль играл Мэттью Макконахи, а в основе лежала одноименная первая книга цикла 2005 года.

В случае с сериалом в основу легли другие романы цикла: первый сезон 2022 года сняли по The Brass Verdict, второй 2023 года – по The Fifth Witness, третий 2024 года – по The Gods of Guilt, а четвертый 2026 года – по The Law of Innocence, шестой книге цикла.

