'Не уверен, что заслуживаю': Зеленский вручил Терену почетный орден (фото)

Ветеран прокомментировал награждение.

Ветеран российско-украинской войны и главный герой 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр Терен получил от президента орден "За заслуги" III степени.

Об этом бывший военнослужащий рассказал в своем Instagram-аккаунте, опубликовав снимки с момента встречи с Владимиром Зеленским. По словам Терена, он никогда не действовал ради получения наград - только хотел делать "хоть что-то полезное после того, как проснулся":

"Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая награды. Потому что иначе - зачем тогда вообще что-то делать? У меня есть татуировка на ноге (не все татуировки удалились). Я нечасто о ней вспоминаю - да и смотреть туда теперь нет особых причин. Там написано "кожному по заслугах". Я сделал ее в 22–23 года. Я не уверен, что заслуживаю награды. Но принимаю их с благодарностью - потому что это значит, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное. Просыпайтесь. Идите вперед!".

Как известно, Александр Терен получил тяжелое ранение в ходе Слобожанского контрнаступления в августе 2022 года. В День флага прошлого года он публиковал свою последнюю фотографию на войне.

