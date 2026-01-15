Рудинский, Жонин, Кисиль: первый украинский сериал в стиле true crime 'Тиха Нава' уже на Киевстар ТВ

Сериал погружает зрителей в мрачную атмосферу провинциального городка.

Уже сегодня, 15 января, на платформе Киевстар ТВ стартовала премьера украинского детективного триллера в стиле true crime "Тиха Нава" – одного из самых ожидаемых эксклюзивных проектов Киевстар ТВ. Сериал погружает зрителей в мрачную атмосферу провинциального городка, где за внешним спокойствием скрываются жестокие преступления, молчание и безразличие системы.

Важную роль в проекте играет сильный актерский состав, который тонко и убедительно передает психологическое напряжение и сложные эмоциональные состояния героев. Ведущие роли в сериале исполнили: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисиль, Андрей Саминин, Ирина Островская, Александра Сорока, Вероника Мишаева-Яковлева и другие.

"Этот сценарий не оставил места для сомнений, поэтому я сразу согласился на участие. На съемках мы сознательно отказались от телевизионности, типичности и клише – в сериале нет ограничений, и именно это делает его эксклюзивным и уникальным!", – комментирует Александр Рудинский, актер, исполнитель главной роли.

События разворачиваются летом 2018 года. Молодой юрист Адам Юшкевич (Александр Рудинский) вместе с невестой Инной (Александра Сорока) приезжает в городок Тиха Нава на отдых, который оборачивается трагедией. После конфликта с женихом девушка отправляется на его поиски и становится жертвой изнасилования, а вместо поддержки сталкивается с недоверием и равнодушным отношением правоохранителей. Подозрение неожиданно падает и на самого Адама, их отношения рушатся, но он не готов смириться с несправедливостью и решает собственноручно выяснить правду.

Ситуация обостряется, когда в городке происходит новое преступление – на этот раз с изнасилованием и убийством. Адам вступает в опасное противостояние с системой, где вместо честного расследования царят замалчивание, фальсификации и страх, а пострадавшие вынуждены оставаться наедине со своей травмой.

"Тиха Нава" – это история, которая не оставляет зрителя в стороне и заставляет внимательнее посмотреть на темы, о которых обычно предпочитают молчать. Для Киевстар ТВ это еще один шаг в развитии собственных оригинальных проектов и подтверждение нашего стремления создавать современный украинский контент высокого качества, который резонирует с реальностью и вызывает общественную дискуссию", – комментирует Павел Рыбак, CEO Киевстар ТВ.

К слову, накануне премьеры в столице состоялся специальный допремьерный показ первой серии "Тихої Нави". Мероприятие собрало многочисленных гостей – среди них актеры сериала, команда проекта, звезды и инфлюенсеры. Гости имели возможность первыми посмотреть сериал и пообщаться с создателями, узнав больше о создании этой резонансной истории.

"Тиха Нава" – это смелый и принципиальный сериал, который поднимает острые социальные темы и одновременно задает новую планку качества для украинских сериалов. Проект непременно заинтересует поклонников детективов, true crime и глубоких психологических драм.

Посмотреть сериал "Тиха Нава" можно прямо сейчас – эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Справка

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямых эфиров и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

