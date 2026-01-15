Украина стягивает элитные войска на ключевые направления, и у этой тактики есть слабое место, - FT

Аналитики и украинские солдаты уверены, что Купянск и Гуляйполе являются второстепенными целями оккупантов.

Украинские войска на этой неделе заявили, что им удалось практически оттеснить российских оккупантов из Купянска в Харьковской области, что стало неожиданным поворотом событий в городе, который еще несколько месяцев назад находился на грани захвата. Тем не менее, в Гуляйполе в Запорожской области враг оказывает огромное давление на Силы обороны.

Аналитики заявили в комментарии Financial Times, что разные судьбы этих двух городов во многом объясняются количеством и качеством украинских войск, направленных туда. По их словам, в Купянск отправили одни из лучших обученных солдат, в то время как бригады в Гуляйполе недоукомплектованы и измотаны.

Украина сменила тактику на фронте

"Украинцы растянуты по линии фронта, поэтому, несмотря на то, что им удалось ослабить давление на Купянск, фронт прорвался в другом месте", - сказал журналистам военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми.

По словам журналиста и военного Юрия Бутусова, в операции, в результате которой большая часть российских войск была вытеснена из Купянска, участвовали закаленные в боях подразделения, элитные операторы дронов из "Группы Лазаря" и несколько штурмовых полков.

"Украинцы уделяют приоритетное внимание укомплектованию и оснащению этих штурмовых полков. Им отдается приоритет в предоставлении бронетехники и мобилизованных солдат, их ряды пополняются быстрее, чем в других бригадах", - подчеркнул в разговоре с журналистами военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

В издании отметили, что одним из опытных штурмовых подразделений, отправленных на восток для защиты Купянска, была 13-та бригада оперативного призначення "Хартия". 26-летняя сержант взвода этой бригады с позывным "Соматра" поделилась с журналистами, что операция по оттеснению российских оккупантов из Купянска была проведена методично и строго засекречена. По ее словам, подразделения тихо перемещались в течение осени, а затем прошли через леса, окружающие город, после чего вошли в него.

"Это произошло не быстро, новости о Купянске пришли гораздо позже, после того как мы там поработали", - заявила "Соматра".

Сержант рассказала журналистам, что сейчас становится все труднее найти людей, готовых добровольно пойти воевать.

"В Украине не так много людей, все, кто был достаточно мотивирован, пошли в 2022 или 2023 году. Остальные... либо не мотивированы, либо получили ранения", - сказала она.

По словам некоторых аналитиков, приоритет в сторону штурмовых подразделений может привести к еще большему дефициту личного состава в регулярных бригадах, некоторые из которых охраняют участки фронта в течение месяцев и даже лет.

Чего хочет добиться Россия

В издании отметили, что российские войска, согласно данным DeepState, продвинулись на южном фронте и уже находятся в 15 км от Запорожья. В конце ноября 2025 года Украина направила в Гуляйполе 225-й штурмовой полк, чтобы укрепить оборону на этом направлении.

Аналитики и украинские солдаты заявили в разговоре с журналистами, что Купянск и Гуляйполе являются второстепенными целями оккупантов, так как РФ сосредоточена на полном захвате Донбасса.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко рассказал журналистам, что тактика россиян по продвижению по широкому фронту направлена на то, чтобы не дать Украине усилить те участки линии фронта, которые Москва считает наиболее важными. По его словам, это объясняет российские атаки на участках линии фронта, удаленных от Донбасса.

Новая тактика разведки россиян

Ранее главный сержант 3-го механизированного батальона Андрей Шаповалов рассказал, что на Константиновском направлении россияне отправляют на разведку пенсионеров или больных. Он объяснил, что таким образом российское командование пытается определить наличие оборонительных позиций ВСУ.

"Человек, который физически не может быстро двигаться, маневренно что-то делать, и они таких людей отправляют. Чтобы выявить, есть ли где-то там наши огневые поражения или позиции. Вот, они дошли до определенной точки, если россияне умерли - значит там есть наши позиции. Таким образом они выявляют наше присутствие", - поделился Шаповалов.

