До июля 2023 года лишь однажды в истории современной России доля таких документов была выше - в январе 1999 года.

Президент России Владимир Путин начал массово издавать секретные указы после мятежа ЧВК "Вагнер". В июле доля таких документов достигла 62%, что стало рекордом за все время его правления.

Издание "Медиазона" изучило список указов главы государства. Все они пронумерованы по порядку от начала года. Пропущенный номер свидетельствует о том, что указ был секретным. Сразу 12 таких документов были подписаны с 27 по 31 июля - это максимальный показатель за все время войны с Украиной.

До июля 2023 года лишь однажды в истории современной России доля таких документов была выше - в январе 1999 года. Тогда было засекречено 64% указов. В целом 2023 год стал лидером по числу непубличных распоряжений, их количество составило 48% от всех подписанных Путиным указов.

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Отмечается, что секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. В самом начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления.

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