Желание россиянок воевать очень велико, заявила правозащитница.

В России началась массовая вербовка на фронт женщин из колоний, и они идут воевать охотнее мужчин, заявила основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

"Желание осужденных и не осужденных женщин идти на войну очень велико… В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать", - сказала она.

По свидетельствам пленных зэков, женщины воюют в составе Минобороны в подразделениях штурмовиков, заявила Романова. У многих позывной "Волчица". Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они отдельно.

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По данным правозащитницы, около 50 женщин были завербованы из колонии в городе Снежное, еще 100 зэчек взяли из колоний с юга России, до 30 осужденных женщин на войну завербовались из ИК-7 в липецкой Новоуглянке.

"В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО", - добавила Романова.

Мобилизация в России - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, в России суд признал за военкоматами право призывать на военную службу граждан, имеющих "бронь" от работодателя.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активно мобилизуют заключенных. При этом с завербованных не снимают судимость за ранения в бою. Сообщалось, что проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

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