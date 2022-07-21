Там заявили, что война предусматривает "наступление правовых последствий".

Полномасштабное вторжение России в Украину нельзя называть войной, так как использование этого термина предполагает "наступление правовых последствий".

Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ в ответ на иск блогера из Красноярска Дмитрия Полушина, сообщает проект "Сетевые свободы".

Блогер подал в Тверской районный суд Москвы иск о признании незаконной блокировки издания KrasNews.com, главным редактором которого он является. Его заблокировали в конце марта из-за размещения "недостоверной общественно-значимой информации".

Суд отклонил иск Полушина, а в возражениях Генпрокуратуры уточнили, что издание писало "недостоверную" информацию о вторжении в Украину.

"Повсеместно на сайте упоминается слово "война". Вместе с тем объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)", - заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что термин "война" повышает общественную значимость событий, поскольку "участие России в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах".

Как ранее писал УНИАН, в России введут специальные меры для обеспечения армии. Они позволят заставлять россиян работать в праздники и по ночам для поддержки войны.

Вас также могут заинтересовать новости: