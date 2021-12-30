Поселок наводнили многоэтажками, но канализацию так и не построили.

Чиновники в Челябинской области разрешили построить поселок, но забыли об инфраструктуре. Теперь все канализационные стоки "прячут" за местной птицефабрикой возле кладбища.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канале Mash.

"Элитный поселок Рощино находится в живописном месте у реки Зюзелга и Ужовского бора. В 90-х там стояло всего несколько домов, но администрация решила заработать на пейзажах: поселок наводнили многоэтажки. Только об инфраструктуре не подумали: фекалии из канализации сливали прямо в реку. Из-за этого в реликтовом бору испортилась почва и умерли деревья", - говорится в сообщении.

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"Какое-то время на требования забивали, пока недавно вновь не поднялся шум - пригрозили проверкой. Ассенизаторы включили турборежим и теперь работают круглыми сутками за счет бюджета. Нечистоты прячут за местной птицефабрикой и недалеко от кладбища в надежде, что никто не заметит, проблема решится сама", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, якутский скульптор Михаил Боппосов, прославившийся "навозным творчеством", слепил к новому 2020 году огромную новогоднюю крысу, посвященную символу наступающего года — Белой Крысе.

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