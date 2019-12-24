"Шедевр": в РФ из навоза слепили огромную новогоднюю крысу (фото)

Ранее якутский скульптор Михаил Боппосов создал скульптуры петуха, собаки, трех поросят, змеи, дракона, семейства коз, лошади и обезьян на пальмах.

Якутский скульптор Михаил Боппосов, прославившийся «навозным творчеством», слепил к новому 2020 году огромную новогоднюю крысу, посвященную символу наступающего года — Белой Крысе.

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Об этом сообщает sakhaday.ru.

Внутри скульптура полая, ближе к весне ее предполагается заполнить другими бытовыми отходами и вывезти на полигон.

Ранее скульптор Боппосов лепил и другие символы года в соответствии с китайским календарем. Так появились скульптуры петуха, собаки, трех поросят, змеи, дракона, семейства коз, лошади и обезьян на пальмах.