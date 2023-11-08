Глава Чечени пообещал уволить всех, чьи дети не могут разговаривать на чеченском.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил членам своей политической команды "войну" из-за русского языка, заподозрив, что их дети думают не так, как надо.

Кадыров пообещал уволить всех чиновников, чьи дети не знают национального "чеченского" языка. Соответствующим обещанием лидер Чечни отметился на финале конкурса "Нохчийн меттан говзанча", который прошел в Грозном.

"Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды", - цитирует "Чечня Сегодня".

Он объявил, что научить детей чеченскому языку - родительский долг. Сейчас в детских садах и школах, преимущественно, учат на русскому. "И родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке", - указал Кадыров.

По его словам, у поколения, которые говорит и думает не на "чеченском", не может быть будущего, поэтому он начнет "реформы".

Отмечается, что Кадыров принял участие в церемонии объявления победителей конкурса. Все задания финалистов были связаны со знанием чеченского языка.

Кадыров заявил, что наведет порядки в РФ "выстрелом в лоб"

Недавно Кадыров отметился "советом" о том, как силовики в РФ должны разбираться с массовыми беспорядками. Соответствующую мысль лидер Чечни озвучил на фоне еврейских погромов в Махачкале.

Он предложил, как вариант, сначала сделать три предупредительных выстрела в воздух, а затем пустить четвертую пулю уже в лоб. "Четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", - заявил он на совещании.

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