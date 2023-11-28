Боевики войдут в состав новых подразделений Минобороны и Нацгвардии РФ.

Еще 3 тысячи чеченских боевиков отправят на войну в Украину. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на лидера Чечни Рамзана Кадырова. По данным издания, боевики войдут в состав новых подразделений Минобороны и Нацгвардии РФ.

Отмечается, что Кадыров, который часто называл себя "пехотинцем" Владимира Путина и который порой выступал с резкой критикой действий России в конфликте, отметил, что бойцы имеют лучшее оборудование и современное оружие. Кроме того, они "очень воинственны и очень мотивированы на достижение результата".

Как известно, в мае Кадыров заявил, что Чечня, которая является федеративной республикой России, направила в Украину более 26 000 бойцов с начала войны, в том числе 12 000 добровольцев, и что на тот момент 7 000 из них активно воевали. Утверждения Кадырова невозможно было проверить, а оценки количества чеченских боевиков, направленных в Украину, разнятся.

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Ранее в этом месяце Кадыров заявил, что большая группа бывших российских наемников ЧВК "Вагнер", сыгравших заметную роль в некоторых из самых ожесточенных боевых действий в Украине до того, как в их группе начался беспорядок после короткого мятежа, также начала обучение со спецназом из Чечни.

Чеченцы на войне в Украине - последние новости

Экс-"вагнеровцев" набирают в спецотряды чеченского "Ахмата". Как сообщили в американском Институте изучения войны, они присоединились к различным отрядам и действуют на нескольких неопределенных участках фронта в Украине.

Соответствующую информацию подтвердил и командующий спецподразделениями "Ахмат" Апти Алаудинов. По его словам, экс-"вагнеровцы" якобы "всегда очень уважительно отзывались об "Ахмате". Таким образом он, вероятно, пытался заглушить дискуссии о возможном напряжении между ЧВК "Вагнер" и чеченскими силами после спора между их бывшим главой Евгением Пригожиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ нашла главу "карательного отряда" из Чечни. Злоумышленником оказался полковник Зелимхан Агмерзоев - командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской Республике. После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, которые проводили репрессии на территории общины.

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