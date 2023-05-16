У российского государства есть деньги на ракеты для ударов по украинским многоэтажкам, но нет денег на обувь для спасателей.

В Брянской области до сих пор не могут найти тело одного из пилотов, погибших во время уничтожения четырех воздушных судов 13 мая. Власти просят местных жителей помочь спасателям сапогами.

"Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами", — сказано в сообщении администрации Стародубского округа.

Кроме того, местным жителям предлагается принять участие непосредственно в поисках трупа в качестве волонтеров.

Видео дня

Примечательно, что Минобороны РФ до сих пор не признало факт потери сразу двух самолетов и вертолетов в том инциденте. Только губернатор Брянской области Александр Богомаз еще в первые часы после случившегося заявил о крушения одного вертолета. Никаких других официальных подтверждений не было.

Уничтожение российской авиагруппы над Брянской областью

Днем 13 мая в городе Клинцы Брянской области разбился российский военный вертолет. По кадрам, снятым очевидцами, стало очевидно о поражении вертолета ракетой во время полета. Позднее появилась неофициальная информация о крушении еще одного вертолета и двух самолетов.

По оценке аналитиков, над Брянской областью была уничтожена боевая авиагруппа – бомбардировщик, летевший сбрасывать бомбу на Черниговскую область, истребитель, который его прикрывал, вертолет радиоэлектронной борьбы, защищавший самолеты от наведения украинской ПВО, и спасательный вертолет, который нужен для срочной эвакуации пилотов в случае сбития самолетов.

Никаких официальных версий случившегося нет. Российская пропаганда полагает, что ВСУ подогнали комплекс ПВО близко к границе и устроили "авиационную засаду" на российскую авиагруппу.

Вас также могут заинтересовать новости: