Все погибшие – члены экипажа российских самолетов и вертолетов.

Во время сегодняшнего крушения двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 9 человек, пишет российский Telegram-канал Baza.

"По данным Baza, в городе Клинцы в крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. В Унечском районе после крушения второго вертолета Ми-8 погибли еще три члена экипажа боевой машины. В деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34. В деревне Сурецкий муравей погиб пилот истребителя Су-35", – говорится в сообщении.

Пропагандистское агентство ТАСС ранее сообщало со ссылкой на экстренные службы о двух погибших членах экипажа вертолета Ми-8.

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Губернатор Брянской области также информировал только о крушении одного из вертолетов. Он умолчал о судьбе экипажа Ми-8 и добавил, что среди гражданских есть пострадавшая, ее госпитализировали.

Авиакатастрофы под Брянском 13 мая - что сообщалось

В первой половине дня в субботу, 13 мая, стало известно о падении вертолета в городе Клинцы Брянской области, расположенном примерно в 50 км от украинской границы. Высказывались предположения, что его поразила ракета ПВО. Впоследствии появилась информация о втором упавшем Ми-8 – в Унечском районе области (также около 50 километров от границы).

После обеда всплыла информация о потере россиянами также двух истребителей – Су-34 и Су-35. Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал эту потерю "самой болезненной и трудновосполнимой" для ВКС РФ.

По информации российского издания "Коммерсант", все 4 "птички" входили в одну авиагруппу, которая якобы должна была нанести удар по Черниговской области (вертолеты использовали для подстраховки).

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